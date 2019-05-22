Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

 Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию

Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
США поверили в провокацию террористов о применении химоружия Дамаском

США поверили в провокацию террористов о применении химоружия Дамаском

 Белый дом игнорирует регулярные атаки боевиков ИГ на курдов за Евфратом

Белый дом игнорирует регулярные атаки боевиков ИГ на курдов за Евфратом
Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

 Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию

Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
США поверили в провокацию террористов о применении химоружия Дамаском

США поверили в провокацию террористов о применении химоружия Дамаском

 Белый дом игнорирует регулярные атаки боевиков ИГ на курдов за Евфратом

Белый дом игнорирует регулярные атаки боевиков ИГ на курдов за Евфратом
22:45   22 Мая 2019
Общество

Депутат Альшевских поблагодарил гражданское общество за сквер в Екатеринбурге

Депутат Альшевских поблагодарил гражданское общество за сквер в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от запада Екатеринбурга Андрей Альшевских не удивлен результатами опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% опрошенных жителей города сочли неудачным местом для храма сквер у Театра Драмы, но при этом только 18% респондентов выступили против строительства храма Святой Екатерины в любом другом месте.

«Жители не против церкви, как многие пытаются представить, -  объяснил Альшевских «Политике Сегодня». - Жители не выступают против строительства храма. Жители выступают против строительства на данном земельном участке. Не так много мест в центре Екатеринбурга, в которых можно прийти и отдохнуть с семьей на набережной».

Депутат, в округе которого расположен сквер, напомнил, что место строительства церкви переносят уже не в первый раз. В 2010-ом году планы на стройку отменил санкционированный митинг на площади Труда, где ранее и стоял взорванный большевиками храм Святой Екатерины. Если количественно акции были схожи, то качественно отличались.

«Если смотреть первый протест, то там были определенные люди, которые хотели это организовать, а нынешний не был кем-либо организован, люди вышли сами, - рассказал депутат Альшевских. - Я, когда в четверг прилетел с пленарки в Екатеринбург и поехал к Театру Драмы, встретил там очень много друзей, знакомых, если посмотреть возрастную категорию. Это мне бросилось в глаза. Да, там была молодежь, это неудивительно, она сама по себе, ей хочется все попробовать, посмотреть. Но очень большой большой процент среднего поколения пришел - от 25 до 45 лет. Это то, поколение, которое тяжело поднять с дивана. Он целый день провел на работе, у него жена, дети, а он пошел в сквер. Там большинство пришли сами, никто не звал».

Депутат Альшевских поблагодарил гражданское общество за сквер в Екатеринбурге

Отдельно Альшевских отметил работу журналистов и отдельно - журналиста, который рассказал президенту России Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ о сквере.

«Общество помогло отстоять этот сквер», - считает депутат.

Как заверил Альшевский, свободный участок для возведения храма в центре Екатеринбурге найти не проблема, если договориться с бизнесом.

«Земельных участков в свое время навыделяли, а они стоят в замороженном состоянии. Губернатор сказал, что будет пять земельных участков на выбор, а дальше пусть горожане решают, где строить. Это правильный подход», - заключил депутат.

Сквера, как заверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в числе мест, предлагаемых для возведения храма, не будет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Дмитрий Коломиец
#екатеринбург #госдума #сквер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...