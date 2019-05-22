Депутат Альшевских поблагодарил гражданское общество за сквер в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от запада Екатеринбурга Андрей Альшевских не удивлен результатами опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% опрошенных жителей города сочли неудачным местом для храма сквер у Театра Драмы, но при этом только 18% респондентов выступили против строительства храма Святой Екатерины в любом другом месте.

«Жители не против церкви, как многие пытаются представить, - объяснил Альшевских «Политике Сегодня». - Жители не выступают против строительства храма. Жители выступают против строительства на данном земельном участке. Не так много мест в центре Екатеринбурга, в которых можно прийти и отдохнуть с семьей на набережной».

Депутат, в округе которого расположен сквер, напомнил, что место строительства церкви переносят уже не в первый раз. В 2010-ом году планы на стройку отменил санкционированный митинг на площади Труда, где ранее и стоял взорванный большевиками храм Святой Екатерины. Если количественно акции были схожи, то качественно отличались.

«Если смотреть первый протест, то там были определенные люди, которые хотели это организовать, а нынешний не был кем-либо организован, люди вышли сами, - рассказал депутат Альшевских. - Я, когда в четверг прилетел с пленарки в Екатеринбург и поехал к Театру Драмы, встретил там очень много друзей, знакомых, если посмотреть возрастную категорию. Это мне бросилось в глаза. Да, там была молодежь, это неудивительно, она сама по себе, ей хочется все попробовать, посмотреть. Но очень большой большой процент среднего поколения пришел - от 25 до 45 лет. Это то, поколение, которое тяжело поднять с дивана. Он целый день провел на работе, у него жена, дети, а он пошел в сквер. Там большинство пришли сами, никто не звал».

Отдельно Альшевских отметил работу журналистов и отдельно - журналиста, который рассказал президенту России Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ о сквере.

«Общество помогло отстоять этот сквер», - считает депутат.

Как заверил Альшевский, свободный участок для возведения храма в центре Екатеринбурге найти не проблема, если договориться с бизнесом.

«Земельных участков в свое время навыделяли, а они стоят в замороженном состоянии. Губернатор сказал, что будет пять земельных участков на выбор, а дальше пусть горожане решают, где строить. Это правильный подход», - заключил депутат.

Сквера, как заверил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в числе мест, предлагаемых для возведения храма, не будет.