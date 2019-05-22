Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая вознамерилась попасть в Мосгордуму, решила устроить встречу с потенциальными избирателями. Событие запланировали на вечер среды на Патриарших прудах.

Однако возможностью встретиться с независимым кандидатом в Мосгордуму от 43-го округа воспользовались немногие. Судя по прямому эфиру, выложенному на Facebook, мероприятие посетили около 10-и человек. Активность проявили и вовсе несколько москвичей - присутствующие не знали, о чем говорить с кандидатом. Соболь старалась привлечь внимание людей, пробовала разговорить одного из потенциальных избирателей фразами «Я готова и с вами пообщаться!», но получила тихий ответ «Да я просто здесь стою».

Судя по эфиру, встреча вышла не слишком содержательной и довольно непродолжительной - около получаса.

Прямой эфир с пруда с Любовью Соболь Gepostet von Caterina Uspenskaya am Mittwoch, 22. Mai 2019

Один из пользователей соцсети в комментариях под прямой трансляцией отметил, что Соболь вызывает у него только раздражение. Несколько человек написали, что Любовь внешне напоминает Ксению Собчак, отметив, что она попыталась скопировать ее имидж. Эту попытку заручиться поддержкой избирателей при помощи образа успешной женщины уже неоднократно высмеивали в сети.

Отметим, что претендующая на место депутата Соболь не имеет четко сформулированной программы и в интервью игнорирует вопросы на эту тему. Она даже не живет в округе, от которого собирается попасть в Мосгордуму (№ 43 - Арбат, Пресненский, Хамовники). Соболь также успела продемонстрировать склочный характер, уже успев вступить в конфликт с другими кандидатами по 43-у округу - например, с Сергеем Митрохиным и Анной Федермессер.

Напомним, что юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь замешана в коррупционных скандалах и сотрудничает с семьей столичных предпринимателей Тимофеевых, против которых заведено несколько уголовных дел.

Помимо этого, известно, что Соболь и активист Алексей Навальный вымогали 300 миллионов рублей на предвыборную муниципальную кампанию у петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, в обмен обещая прекратить сфабрикованное «расследование» о заболеваниях детей в московских детсадах. В ответ от предпринимателя они услышали категоричное нет.