Суд арестовал сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток. Его задержали в столице во вторник за организацию несанкционированных собраний в сентябре прошлого года, сообщил источник ФАН.

О том, что суд признал его виновность и арестовал на 20 суток, Волков написал в Twitter, назвав совершенное им правонарушение поводом для гордости.

Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Буду, кажется, вторым в истории России — после Навального — с постановлением по ст.20.2ч4, есть чем гордиться! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Волков саркастичным тоном не постеснялся рассказать и о конкретных нарушениях.

Организовал массовые беспорядки силой устного слова и мысли, вот так-то! И поцарапал чью-то Тойоту Камри в Москве, находясь при этом в Вильнюсе. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) May 22, 2019

Как отмечает СМИ, скандально известный блогер Алексей Навальный получает финансирование на «борьбу с коррупцией» не только от «богатых инвесторов», но и не гнушается наживаться на простых гражданах. Известно, что он незаконно создал «Профсоюз Навального», который вмешивается в работу медицинских учреждений, что вредит людям, но приносит блогеру неплохие деньги.

Еще одна сторонница Навального юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь тоже замешана в коррупционных скандалах. СМИ отмечает, что она сотрудничает с семьей столичных предпринимателей Тимофеевых, против которых заведено несколько уголовных дел.

ФАН, ранее обращавшийся в надзорные органы по поводу коррупции бизнес-партнеров Соболь, сравнивает ФБК с ОПГ. Иногда члены ОПГ Навального идут на открытое вымогательство, как произошло с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Навальный и Соболь требовали у него 300 миллионов рублей на муниципальную кампанию. В обмен на эту сумму они обещали прекратить полностью сфабрикованное «расследование» о заболеваниях в детских учреждениях Москвы.