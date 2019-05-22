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22:00   22 Мая 2019
Россия

Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию

Суд арестовал члена ОПГ Навального за несанкционированную акцию

Суд арестовал сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток. Его задержали в столице во вторник за организацию несанкционированных собраний в сентябре прошлого года, сообщил источник ФАН.

О том, что суд признал его виновность и арестовал на 20 суток, Волков написал в Twitter, назвав совершенное им правонарушение поводом для гордости.

Волков саркастичным тоном не постеснялся рассказать и о конкретных нарушениях.

Как отмечает СМИ, скандально известный блогер Алексей Навальный получает финансирование на «борьбу с коррупцией»  не только от «богатых инвесторов», но и не гнушается наживаться на простых гражданах. Известно, что он незаконно создал «Профсоюз Навального», который вмешивается в работу медицинских учреждений, что вредит людям, но приносит блогеру неплохие деньги. 

Еще одна сторонница Навального юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь тоже замешана в коррупционных скандалах. СМИ отмечает, что она сотрудничает с семьей столичных предпринимателей Тимофеевых, против которых заведено несколько уголовных дел.

ФАН, ранее обращавшийся в надзорные органы по поводу коррупции бизнес-партнеров Соболь, сравнивает ФБК с ОПГ. Иногда члены ОПГ Навального идут на открытое вымогательство, как произошло с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Навальный и Соболь требовали у него 300 миллионов рублей на муниципальную кампанию. В обмен на эту сумму они обещали прекратить полностью сфабрикованное «расследование» о заболеваниях в детских учреждениях Москвы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #навальный #общество #фбк #леонид волков

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