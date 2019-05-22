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21:04   22 Мая 2019
Россия

Исполнение нацпроектов в строительной сфере отследят в режиме реального времени

Исполнение нацпроектов в строительной сфере отследят в режиме реального времени

ФНС и Минфин обсудили внедрение информационных систем в строительную отрасль для качественного наблюдения за реализацией национальных проектов. На совещании присутствовали руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин и замминистра финансов Татьяна Нестеренко, пишет «360».

Участники мероприятия подчеркнули важность создания единого языка общения для всех участников строительства и внедрение технологических, программных и информационных ресурсов, чтобы все могли в режиме реального времени узнать, как продвигается проект.

Также ведомства выразили готовность найти способы модернизировать системы в строительной отрасли.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #минфин #строительство #общество #фнс

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