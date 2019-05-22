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20:40   22 Мая 2019
Россия

Ford отзывает 14,5 тысячи автомобилей в России из-за проблем с подвеской

Ford отзывает 14,5 тысячи автомобилей в России из-за проблем с подвеской

Компания отзывает в России 14 тысяч 576 внедорожников Ford Explorer, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Автопроизводитель установил, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных трассах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. Это может повлечь за собой образование трещин на этих деталях, которые увеличивают риск аварий во время езды, подчеркнули в Росстандарте.

Отзыв распространяется на транспортные средства, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Автомобильная компания отремонтирует эти машины за свой счет.

Ранее сообщалось, что производителя Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за несоответствующие нормам выбросы у дизельных машин.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #авто #общество #ford #ford explorer

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