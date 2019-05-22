США поверили в провокацию террористов о применении химоружия Дамаском

Госдепартамент США продолжает собирать информацию по инциденту 19 мая, когда боевики обвинили правительственные силы в применении химоружия — «ракет с хлором». Об этом сообщают корреспонденты ФАН.

Представителя Госдепа Мишель Ортагус сообщил, что в случае подтверждения использования сирийским правительством химического оружия последует «незамедлительный и адекватный ответ». При этом ранее террористы группировок «Тахрир аш-Шам», подконтрольных запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»*, готовили провокацию с целью обвинить сирийских военных в применении химоружия.

Представители российского Министерства обороны и МИД РФ неоднократно предупреждали американскую сторону о планах террористов распространить дезинформацию. Ранее правозащитные организации не подтвердили слухи о «химоружии Асада»: в Дамаске считают его использование этически не обоснованным и нарушающим международные стандарты.

Эксперт ФАН, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что слухи о химоружии распространяют боевики с целью спровоцировать Штаты на удары по правительственным силам.

«Были вбросы, без какого-либо подтверждения. Такие слухи боевики регулярно распространяют при любых успехах сирийской армии, чтобы потом в рамках каналов взаимодействия с западными СМИ поднять волну и потом спровоцировать США на официальные угрозы ударов по сирийским войскам», — сообщил Рожин.

Специалист подчеркнул, что США и сами не прочь воспользоваться удобным поводом для удара по политическому противнику — официальному правительству Сирии.

«США пока активно не действуют, потому что не видят необходимости форсировать события. Фронт там серьезно обороняют, если будет создана угроза центральным районам Идлиба или будет угроза окружения исламистских группировок, они могут нанести удар — театр для этого удара у них есть, им нужны какие-то поводы и они могут отрабатывать их по старой схеме», — заключил Рожин.

*признана террористической и запрещена на территории РФ судом.