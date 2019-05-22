Белый дом игнорирует регулярные атаки боевиков ИГ на курдов за Евфратом

Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два теракта 20 мая на территориях, подконтрольных проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Одна из атак террористов была направлена на учебный центр SDF «Аль-Асад» в пригороде Ракки. Боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт, семь курдских бойцов погибли, 11 получили ранения. Боевики потеряли двух человек и отступили на северо-восток. Примечательно, что американские военные не помогли SDF, хотя их военная база находится поблизости. Более того, ВС США проигнорировали просьбу о поддержке авиации для преследования уходящих бандитов.

Стоит отметить, что на активизации террористических ячеек отразилась апрельская видеозапись, на которой верховный главарь ИГ Абу Бакр Аль-Багдади призвал активно атаковать «неверных».

Пентагон, Белый дом, как и американские масс-медиа, игнорируют любые упоминания о нападениях «спящих ячеек» ИГ в САР. Такая избирательная слепота Белого дома не случайна, полагает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, пишет ФАН.

Он связал текущую ситуацию в Сирии с позицией американских финансово-промышленных групп, ведущих борьбу за экономическое влияние.

Эксперт отметил, что внутренняя борьба на Западе выражается в том, что террористы ИГ - это лишь военизированные структуры, нанятые финансово-промышленными группами для того, чтобы отбить у конкурентов сферы влияния.