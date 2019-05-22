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19:45   22 Мая 2019
Россия

Общественная палата просит Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Общественная палата просит Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Общественная палата Петербурга решила обратиться к врио губернатора города с предложением возглавить Северную столицу, приняв участие в губернаторских выборах. Об этом сообщают Невские Новости.

Члены ОП отметили, что правительство города стало активнее взаимодействовать с представителями Общественной палаты и совместно обсуждать вопросы по улучшению городской среды.

 «Но самое главное для нас – это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», – считает Председатель Комиссии Общественной палаты Александр Ватагин.

Общественная палата просит Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Напомним, ранее Беглов принял ряд социальных инициатив, значительно улучшающих жизнь петербургских пенсионеров, ветеранов, многодетных матерей и других льготников. Так был введен бесплатный проезд для этих категорий граждан в пригородных электричках, а к 74-й годовщине Победы ветеранам Великой Отечественной войны выплатили компенсации.

«Вчера состоялось заседание малого совета Общественной палаты, где единогласно было принято решение обратиться к Александру Беглову с просьбой выдвигаться в губернаторы города. Наше решение является взвешенным и осознанным», — поделилась председатель профильной комиссии ОП Людмила Косткина.

Косткина считает, что нынешний глава Петербурга успешно налаживает связь между правительством и горожанами.

«Так, были получены деньги на реализацию многих задач от федерального центра, помимо этого в городском бюджете были заложены расходы на медицину, лекарства, детские сады и другие проблемные моменты. Врио губернатора разобрался в городских процессах, понимает, какие сложности стоят перед правительством и как их нужно решать», — рассказывает Косткина.

Общественная палата просит Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Напомним, 15 мая Беглов представил перед Законодательным собранием свое стратегическое видение развития Петербурга и поведал петербуржцам о судьбе Пулковской обсерватории.

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Автор: Тимофей Булочкин
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