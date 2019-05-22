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19:16   22 Мая 2019
Весь мир

Британский мобильный оператор отменил предзаказы на смартфоны 5G от Huawei

Британский мобильный оператор отменил предзаказы на смартфоны 5G от Huawei

Представитель британской компании Vodafone (один из крупнейших в мире операторов сотовой связи) в среду, 222 мая, сообщил, что мобильный оператор не принимает предварительные заказы на новый смартфон Mate 20X (5G) китайской компании Huawei. По его словам, мера временная, потому что существует «неопределенность в отношении устройств 5G от Huawei».

«Мы приостанавливаем предварительные заказы на Huawei Mate 20X (5G) в Великобритании», — заявили в Vodafone.

Еще несколько британских мобильных операторов временно приостановили предварительные заказы на новый смартфон Huawei в связи с рекомендацией американских властей. Аналогичные меры предприняли японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au). 

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #общество #huawei #5g

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