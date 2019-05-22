Британский мобильный оператор отменил предзаказы на смартфоны 5G от Huawei
Представитель британской компании Vodafone (один из крупнейших в мире операторов сотовой связи) в среду, 222 мая, сообщил, что мобильный оператор не принимает предварительные заказы на новый смартфон Mate 20X (5G) китайской компании Huawei. По его словам, мера временная, потому что существует «неопределенность в отношении устройств 5G от Huawei».
«Мы приостанавливаем предварительные заказы на Huawei Mate 20X (5G) в Великобритании», — заявили в Vodafone.
Еще несколько британских мобильных операторов временно приостановили предварительные заказы на новый смартфон Huawei в связи с рекомендацией американских властей. Аналогичные меры предприняли японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au).
Vodafone drops Huawei handset from 5G launch pre-orders https://t.co/9M9lVHa1Gw pic.twitter.com/ZyUAfXEmzJ— Reuters Top News (@Reuters) 22 мая 2019 г.