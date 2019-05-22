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19:11   22 Мая 2019
Весь мир

Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию

Еврокомиссия подтвердила визит Шефчовича в Россию

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович посетит в Россию 13 июня. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что Шефчович планирует провести встречу с российским министром энергетики Александром Новаком в Москве, чтобы обсудить проблемы транзита газа в Европейский союз через Украину после 2019 года и проведение новой трехсторонней встречи по газу на министерском уровне.

Шефчович в ходе своего визита в Киев 20 мая заявил, что сделает все, чтобы трехсторонние переговоры между РФ, ЕС и Украиной по транзиту газа состоялись. Он также сказал, что заинтересован в подписании договора об объемах транзита газа из РФ через Украину.

В воскресенье сообщалось, что российский министр энергетики провел встречу встречу с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо в рамках министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #новак #еврокомиссия #минэнергетики рф

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