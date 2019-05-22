Мэрия Калининграда пообещала убрать поломавшийся секс-шоп из центра города

Администрация Калининграда пока не нашла управу на предпринимателя, который приспособил потерявший ход транспорт для торговли секс-игрушками в центре города. О противостоянии мэрии и находчивого торговца сообщил Telegram-канал РосСкандал.

«А за торговлю с борта есть уже куча протоколов, но на них дерзкий секс-шоп большой страпон ложил! Ассортимент позволяет», - пишет автор канала.

Впрочем, власти не намерены сдаваться. Как сообщил «Политике Сегодня» глава комитета муниципального контроля, заместитель мэра Калининграда Евгений Чернышев, администрация решительно настроена покончить с торговлей товарами для взрослых в популярном у горожан месте.

«Автобус этот напоминает «Летучий голландец», в разных точках города в предыдущие времена находился и, видимо, нашел свое последнее пристанище. Стоит уже более пяти лет на подпорках, сгнивший, труха из него сыплется. И из этого автобуса осуществляется продажа товаров интимного характера. Не самое лучшее место для подобной деятельности. Это центр города, где много молодежи гуляет», - посетовал Чернышев.

Представитель администрации уверен, что владелец автобуса выбрал не лучшее место для вечного прикола, заняв несколько мест на парковке общего пользования. А торговля интимными игрушками у всех на виду — неудачный способ сексуального воспитания молодежи. По словам собеседника, владельца на напугали два административных штрафа, но судьба скандального автобуса предрешена: мэрия собирается привлечь ГИБДД и другие полномочные структуры, чтобы восстановить порядок.