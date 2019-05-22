Эксперта обеспокоила поддержка Турцией «Братьев-мусульман»* в Ливии

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в среду, 22 мая, заявил, что вмешательство Турции в ситуацию в Ливии как минимум тревожит. По его словам, в ливийском конфликте противостоят две силы — временное правительство в Тобруке и Правительство национального согласия в Триполи, военную силы которого составляет группировка «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

«Естественно, за этими двумя центрами силы, которые борются за власть в Ливии, стоят внешние акторы», — считает эксперт.

Борис Долгов в беседе с ФАН объяснил, что такими внешними акторами, которые поддерживают Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем, выступают Турция и Катар. Анкарой руководят силы, которые являются выходцами из «умеренных исламистов», а если точнее — из турецких «Братьев-мусульман». Эксперт считает, что идеология обобщает турецкое руководство и вооруженные группировки, поддерживающие Фаиза Сараджа.