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18:56   22 Мая 2019
Весь мир

Эксперта обеспокоила поддержка Турцией «Братьев-мусульман»* в Ливии

Эксперта обеспокоила поддержка Турцией «Братьев-мусульман»* в Ливии

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в среду, 22 мая, заявил, что вмешательство Турции в ситуацию в Ливии как минимум тревожит. По его словам, в ливийском конфликте противостоят две силы — временное правительство в Тобруке и Правительство национального согласия в Триполи, военную силы которого составляет группировка «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

«Естественно, за этими двумя центрами силы, которые борются за власть в Ливии, стоят внешние акторы», — считает эксперт.

Борис Долгов в беседе с ФАН объяснил, что такими внешними акторами, которые поддерживают Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем, выступают Турция и Катар. Анкарой руководят силы, которые являются выходцами из «умеренных исламистов», а если точнее — из турецких «Братьев-мусульман». Эксперт считает, что идеология обобщает турецкое руководство и вооруженные группировки, поддерживающие Фаиза Сараджа.

«Турция и Катар, где также разделяют эту идеологию, поддерживают эти группировки. Это, собственно, не секрет», — сказал Долгов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #ливия #общество #катар

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