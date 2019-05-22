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18:46   22 Мая 2019
Весь мир

Жертвой ДТП с автобусом в Италии стала русскоговорящий гид

Жертвой ДТП с автобусом в Италии стала русскоговорящий гид

В ДТП с автобусом в Тоскане погибла, по предварительным данным, русскоговорящая женщина-гид. Об этом сообщили в МИД РФ, пишет ФАН.

Ранее в российском посольстве сообщили, что в аварии пострадали 19 граждан России, еще один человек погиб. По информации источников, жертвой ДТП стала русскоговорящая гражданка Италии, работающая гидом.

В автобусе находилась не организованная группа туристов. Людей перевозила иностранная турфирма «Европа Вояж», которая ездит по отелям и собирает туристов на экскурсию. По предварительным данным, среди раненых есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии и Румынии.

Утром в среду автобус с туристами опрокинулся в кювет, где его обнаружили работающие поблизости лесорубы. Проведенная экспертиза водителя не выявила следов алкоголя в его организме. Расследованием аварии занимаются полицейские.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#авария #италия #дтп #россияне #тоскана #посольство рф

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