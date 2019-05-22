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18:49   22 Мая 2019
Россия

Заявление об исключении РФ из Совбеза ООН экс-замгенсека назвал «чушью»

Заявление об исключении РФ из Совбеза ООН экс-замгенсека назвал «чушью»

Бывший замгенсека ООН Пино Арлакки считает заявление украинской чиновницы Ульяны Супрун «смехотворной чушью»: он рассказал о действительно нужных организации реформах. Об этом сообщает телеканал «360».

На очередном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве Супрун призвала отказаться ООН от «влияния Москвы» и исключить Россию из Совета Безопасности, усилив санкции. Она отметила, что Москва мешает Киеву проводить реформы.

«ООН не должна терпеть присутствия Российской Федерации в Совете Безопасности. Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета. Иначе вы рискуете стать заложниками Кремля», — заявила чиновница.

Заявление об исключении РФ из Совбеза ООН экс-замгенсека назвал «чушью»

Экс-заместитель генсека Арлакки назвал заявление представительницы украинского Минздрава «смехотворным предложением», не заслуживающим комментария, но все же поделился мнением о предложениях чиновницы. 

«Я слышал много безумных предложений того, как нужно реформировать ООН, но вот это определенно возглавит мой список!», — заявил Арлакки.

Свой вариант структурной реформы, необходимой Совбезу ООН, экс-замглавы организации озвучил корреспонденту. Он предложил расширить Совет за счет новых постоянных членов: такая мера могла бы помочь организации приспособиться к реалиям многополярного мира. Напомним, сейчас в Совете Безопасности ООН всего пять стран: Россия, США, Великобритания, Китай и Франция.

«В первую очередь речь идет о демократизации системы ООН, построенной изначально, как мы знаем, на основе опыта стран после Второй мировой войны», — поделился Арлакки.

Заявление об исключении РФ из Совбеза ООН экс-замгенсека назвал «чушью»

Кроме того бывший заместитель предложил проведение прямых выборов, на которых граждане могли бы напрямую голосовать за кандидатуры представителей их государства в организации.

«Это такой мировой парламент, состоящий из двух палат. Верхнюю могла бы представлять нынешняя Генассамблея ООН, в которой сидят назначенные представители стран, а нижнюю могли бы избирать напрямую граждане государств», — заключил Арлакки.

Заявление об исключении РФ из Совбеза ООН экс-замгенсека назвал «чушью» 

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Автор: Александра Леснова
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