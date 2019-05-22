Резиденты технополиса «Эра» получат налоговые и имущественные льготы

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в среду, 22 мая, на заседании совета военного инновационного технополиса «Эра» сообщил, что резиденты получат налоговые и имущественные льготы. По его словам, правительство, чтобы привлечь промышленность, приравняет технополис к особой экономической зоне.

«Резиденты смогут получать льготы как имущественные, так и налоговые», — сказал вице-премьер РФ.

В технополисе уже работают 32 представительства компаний и организаций, но этого недостаточно, продолжил Борисов. Все заинтересованы в тесной кооперации с промышленностью, чтобы результаты исследований на базе «Эры» максимально оперативно внедрялись на предприятия, поэтому после заседания начнут подготавливать проекта федерального закона «О военном инновационном технополисе «Эра».