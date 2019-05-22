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17:30   22 Мая 2019
Россия

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

Российскую авиакомпанию iFly привлекли к административной ответственности за дачу взяток, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Основанием стали материалы уголовного дела, заведенного на главу авиакомпании Евгения Филатова. Как установили следователи, он передавал взятки размером 2,1 миллиона рублей заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву, чтобы получить разрешение на разовые полеты гражданских самолетов в порядке международных чартерных сезонных рейсов.

Мировой судья постановил наказать юридическое лицо штрафом в размере десятикратной сумме взятки.

Авиакомпания подала жалобу, не согласившись с размером штрафа, в связи с чем постановление еще не вступило в законную силу. 

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Автор: Ольга Шпакова
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