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17:42   22 Мая 2019
Россия

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания легкомоторного самолета Ан-2 при взлете на аэроплощадке, принадлежащей колхозу «имени 1-го Мая», в селе Журавское Ставропольского края, передает Южное следственное управление на транспорте СК РФ. По информации регионального ГУ МЧС, самолет сельхозназначения при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в деревья и загорелся. 

Предварительно, загорелся моторный отсек. Возгорание ликвидировали. Пилот не пострадал. ;Колхоз задействовал самолет в сельскохозяйственных работах. Следователи выехали к месту случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

«Проводится доследственная проверка по факту возгорания легкомоторного самолета Ан-2 при взлете», — передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ан-2 #скр #ставрополье #возгорание

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