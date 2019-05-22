Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания легкомоторного самолета Ан-2 при взлете на аэроплощадке, принадлежащей колхозу «имени 1-го Мая», в селе Журавское Ставропольского края, передает Южное следственное управление на транспорте СК РФ. По информации регионального ГУ МЧС, самолет сельхозназначения при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в деревья и загорелся.

Предварительно, загорелся моторный отсек. Возгорание ликвидировали. Пилот не пострадал. ;Колхоз задействовал самолет в сельскохозяйственных работах. Следователи выехали к месту случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.