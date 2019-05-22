Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что возбудила уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по факту превышения полномочий. Ведомство проверит законность его действий при распределении должностей в «Центрэнерго».

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», — написала прокуратура на странице в Facebook.

По данным следствия, руководство «Центрэнерго» могло быть назначено «с целью хищения средств компании». Контрольный пакет ее акций принадлежит государству.

Во вторник, 21 мая, было инициировано расследование против Порошенко по факту возможной государственной измены из-за инцидента в Керченском проливе. Разбирательство начато на основании заявления экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова.