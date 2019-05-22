«Радио Свобода» разрешила слушателям секс с детьми

Интернет-издание «Радио Свобода» опубликовало статью эксперта Международного фонда борьбы с дискриминацией Стефании Кулаевой, в которой та оправдывает активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, подозреваемого в растлении малолетней. Об этом сообщает издание Nation News.

Материал вышел под заголовком «Бедные дети». В нем автор рассказывает о сидящем в СИЗО активисте «Весны» — 19-летнем Казаченко и девушке, с которой у того, «предположительно», были отношения сексуального характера. При задержании у его несовершеннолетней подруги петербургские полицейские нашли неизвестное порошковое вещество — «предположительно», наркотик.

Также в телефоне Владимира обнаружили видео- и фотоматериалы, на которых юные оппозиционеры в компании школьницы и ее подруги предстают нагими и предаются любовным утехам. На другой видеозаписи один из участников мероприятия нюхает со стола неизвестное порошкообразное вещество, предположительно, наркотик.

Автор «Радио Свободы» утверждает, что у последователя Алексея Навального — активиста Казаченко — и его малолетней подруги была тесная эмоциональная связь, а родители восьмиклассницы поддерживали роман своей юной дочери со взрослым парнем. При этом разница в возрасте у молодых людей более пяти лет: на момент скандальной съемки девочке было 14.

«Мама Казаченко рассказала, что Владимир и Женя собирались пожениться. Отец возлюбленной Тишкина знал о романе своей дочери, хорошо относился к её парню», — утверждает автор публикации на сайте «Радио Свободы».

Кулаева в своей публикации передает версию произошедшего со слов участников событий, не сомневаясь в их искренности. Автор утверждает, что молодые люди лишь «имитировали» сексуальный контакт для фотографий, но опубликованные в СМИ снимки не похожи на постановочные.

«Как объяснили ребята, эти фотографии и видео были ими сделаны «по приколу», для смеху, отношения же были у каждого со своей девушкой», — уверяет колумнистка «Радио Свободы».

Колумнист приводит в пример Кулаева и западную правоприменительную практику, где суды учитывают «фактор влюблённости» детей и совершеннолетних «партнеров».

«Учитывают суды в Европе и фактор влюблённости, отношения влюблённых молодых людей часто не признают преступлением, даже когда один из них совсем молод», — утверждает она.

После инцидента с Казаченко еще одна оппозиционная организация озаботилась судьбой активиста: дебаты «Открытой России» о целесообразности понижения возраста согласия на добровольное вступление в сексуальные отношения заинтересовали сотрудников полиции.