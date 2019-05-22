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17:15   22 Мая 2019
Россия

Гендерный эксперт ООН предсказала недолгую жизнь феминитивам в русском языке

Гендерный эксперт ООН предсказала недолгую жизнь феминитивам в русском языке

Феминитивы, которые в последнее время стали  настойчиво использовать интернет-блогеры, не приживутся в русском языке. Так считает гендерный эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева. По ее мнению, существительные женского рода, образованные от однокоренных существительных мужского рода, насаждаются искусственно только в блого-сфере. 

«Их ждет та же примерно судьба, что и заимствованные слова. Нет импульса для развития и их приживания в русском языке», — сказала Мезенцева.

Слова эксперта подтверждают данные всероссийского соцопроса, проведенного проектом «Мы считаем», согласно котором только 5% респондентов готовы использовать женское окончание в словах.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #русский язык #феминитив

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