Гендерный эксперт ООН предсказала недолгую жизнь феминитивам в русском языке

Феминитивы, которые в последнее время стали настойчиво использовать интернет-блогеры, не приживутся в русском языке. Так считает гендерный эксперт международного агентства «ООН-Женщины» Елена Мезенцева. По ее мнению, существительные женского рода, образованные от однокоренных существительных мужского рода, насаждаются искусственно только в блого-сфере.

«Их ждет та же примерно судьба, что и заимствованные слова. Нет импульса для развития и их приживания в русском языке», — сказала Мезенцева.

Слова эксперта подтверждают данные всероссийского соцопроса, проведенного проектом «Мы считаем», согласно котором только 5% респондентов готовы использовать женское окончание в словах.