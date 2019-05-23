Навальный снимал виллу в Италии за 30 тысяч евро и ни в чем себе не отказывал

Журналисты заподозрили главу ФБК и блогера Алексея Навального в растрате миллионных пожертвований на личные нужды. Об этом 22 мая сообщает ФАН.

В распоряжении агентства оказался договор аренды элитной виллы от 21 мая, которую снял Навальный. По данным ФАН, несколько дней проживания обошлись главе ФБК в 30 тысяч евро (или более двух миллионов рублей).

Villa Syrene считается одной из самых роскошных вилл в итальянском городе Сорренто, что объясняет высокую стоимость аренды. Помимо шикарных апартаментов, на территории здания также находится бассейн. В стоимость также входят расходы на содержание прислуги.

ФАН со ссылкой на местных сотрудников передает, что Навальный, находясь в отпуске, потратился не только на апартаменты. Очевидцы запомнили его как «богатого русского, который ни в чем себе не отказывал».

Предположительно, деньги на роскошный отпуск борец с коррупцией берет из пожертвований на расследования. Издание сообщает, что перед каждой поездкой блогер снимает со счетов огромные суммы денег.

Ранее ФАН подсчитал, что двухнедельный отпуск главе ФБК обошелся в четыре миллиона рублей.