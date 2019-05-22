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17:03   22 Мая 2019
Россия

Торговые центры, аэропорт и вокзалы Ульяновска эвакуируют из-за угрозы минирования

Торговые центры, аэропорт и вокзалы Ульяновска эвакуируют из-за угрозы минирования

Администрация города сообщила, что анонимные сообщения о минировании аэропорта имени Карамзина, автовокзала, ТЦ «Аквамолл», «Вертикаль», «Пушкаревское кольцо», «Сити» и «Лидер» поступили около 15.45 (14.45 мск).

Все посетители и персонал названных объектов были эвакуированы. Только из «Аквамолла» вывели около 2,5 тысяч человек.

Об эвакуации с железнодорожного вокзала города написал в соцсетях министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин. Он также добавил, что угроза не подтвердилась и все объекты вернулись в работе.

В понедельник сообщалось, что восемь столичных школ проверили после поступления анонимных звонков о минировании. Спецслужбы не подтвердили угрозу.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #эвакуация #ульяновск

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