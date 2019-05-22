Российский лидер Владимир Путин заявил, что работать с крупными задолженностями по заработной плате на предприятиях необходимо точечно. Такое мнение президент выразил на совещании с членами правительства в среду, 22 мая.

«Нужно внимательно следить по крупным задолженностям, работать точечно и отдельно», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее на совещании глава Минтруда России Максим Топилин подчеркнул, что задолженность по зарплате в стране стабилизировалась на уровне 2,8 миллиарда рублей. По его словам, министерство продолжает работать с должниками.