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16:46   22 Мая 2019
Россия

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

Отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей будет наказываться штрафом. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении Госдумой. Об этом 22 мая сообщает RT. 

Закон предполагает штраф для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей и юридических — от 50 до 100 тысяч рублей в случае, если они откажут потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причине возраста или маломобильности. 

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в Роспотребнадзор каждый год поступает более 19 тысяч обращений от тех, кто столкнулся с таком проблемой.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — возмутился он. 

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила дать льготы по ипотеке семьям с детьми-инвалидами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #законопроект #политика #штрафы

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