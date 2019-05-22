В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

Отказ обслуживать инвалидов и пожилых людей будет наказываться штрафом. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении Госдумой. Об этом 22 мая сообщает RT.

Закон предполагает штраф для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей и юридических — от 50 до 100 тысяч рублей в случае, если они откажут потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причине возраста или маломобильности.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в Роспотребнадзор каждый год поступает более 19 тысяч обращений от тех, кто столкнулся с таком проблемой.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребёнком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — возмутился он.

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила дать льготы по ипотеке семьям с детьми-инвалидами.