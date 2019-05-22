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16:28   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Команда украинского президента Владимира Зеленского опубликовала видео о первом рабочем дне нового главы. На кадрах виден его кабинет. Зеленский, впервые сев за стол, за котором сидел его предшественник Петр Порошенко, заявил, что рабочее место неудобное.

Соратники президента Украины отреагировали на жалобу аплодисментами. 

«Чего вы хлопаете? <…> Я вот смотрю и думаю: когда мы переезжаем?» — спросил Зеленский.

Ранее глава государства заявлял, что не хочет работать в здании президентской администрации и планирует переехать в более «открытое» место.

Напомним, Зеленский официально вступил в должность украинского президента 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки кабмина, а также отмены депутатской неприкосновенности.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #президент #зеленский

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