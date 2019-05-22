Туристам обещают в Крыму отдых по доступным ценам

Стоимость отдыха в Крыму по некоторым показателям осталась на уровне прошлого года, а по некоторым позициям - снизилась 5-7 процентов. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко также напомнил, что ранее бронирование позволяет сэкономить денежные средства.

Чиновник отметил, что рост спроса будет диктовать корректировку цен, поэтому на полуострове ведется работа с объектами размещения.

Ранее сообщалось, что отдых на Крымском полуострове стал модным на Украине. Граждане этой страны все чаще выбирают для путешествий это туристическое направление, отметил глава комитета республиканского парламента по туризму Алексей Черняк.

В крымском погрануправлении ФСБ сообщали, что перед майскими праздниками было зафиксировано удвоение потока туристов из Украины.