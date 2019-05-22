Зеленский учтет отказ Рады поддержать его инициативы

Парламентские выборы на Украине, вероятно, пройдут по старому закону из-за отказа депутатов поддержать инициативу главы Украины Владимира Зеленского об изменении избирательной системы. Об этом 22 мая сообщает RT со ссылкой на представителя Зеленского в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

«Если Верховная рада не изменит, то у нас нет другого варианта, потому что президент наделён только правом законодательной инициативы, но не принятия законов», — прокомментировал он.

При этом Стефанчук добавил, что Зеленский учтет сегодняшнюю реакцию депутатов. На ее основе президент планирует принимать дальнейшие решения.

«Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, Б или С, которые у нас есть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отказались рассматривать законопроект Зеленского.