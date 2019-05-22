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16:39   22 Мая 2019
Россия

Эксперт объяснил доверие ветеранов к Беглову

Эксперт объяснил доверие ветеранов к Беглову

Общественная организация ветеранов Петербурга попросила врио главы города Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих осенью выборах губернатора. В открытом письме общественники отметили, что градоначальнику уже удалось сделать Петербург уютнее и чище, обеспечить пенсионерам бесплатный проезд на пригородных электричках, а также сохранить «Музей обороны и блокады Ленинграда» на своем исконном месте — в Соляном переулке.

«Мы считаем, что в Петербурге есть только один человек, который на деле доказал свою готовность работать в интересах горожан. Мы видим результаты Вашей работы. Мы понимаем и разделяем Ваши планы. И хотим, чтобы Вы продолжили начатое и после выборов», - возлагают надежды на Беглова ветераны.

Ветераны оценили успехи Беглова в хозяйстве и решили доверить ему Петербург на пять лет

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что Беглов оправдает ожидания общественников, так как врио не склонен отвлекаться от решения насущных городских проблем, ударяясь в политику, в отличие от представителей различных партий.

«Выборы в Законодательное собрание - это выборы политиков, место для дискуссий, обсуждения различных идеологических проектов, а исполнительная власть это хозяйственная структура. Здесь важно, как человек уже себя показал в роли хозяйственника, что может предъявить будущий кандидат в части управления таким сложным хозяйством как город Петербург», - заметил эксперт.

Собеседник агентства полагает, что у заручившегося поддержкой крупной общественной организации Беглова не возникнет проблем со сбором подписей на выдвижение в качестве независимого кандидата. Ранее врио анонсировал четыре направления развития Петербурга: «Социальный город», «Комфортный город», «Открытый город» и «Умный город». Сумма обеспечения программы — рекордные для Северной Столицы четыре миллиарда рублей. Речь идет о ремонтах в школах, детских садах, укреплении крыш, открытии новых станций метро, а также администрация закупит 500 единиц снегоуборочной техники. 

Ветераны оценили успехи Беглова в хозяйстве и решили доверить ему Петербург на пять лет

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно закону, всем кандидатам необходимо собрать в свою поддержку от 5 до 10 процентов подписей от общего количества муниципальных депутатов. Как подсчитал горизберком Петербурга 11 июня 2014 года, кандидату в градоначальники требуются от 156 до 163 подписей не менее чем в 84 муниципальных округах (3/4 от всех округов). Списки необходимо подать в избирком со всеми документами не позднее 16 июля.

О своих планах побороться за пост ранее говорили депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, экс-глава петербургского «Яблока» Михаил Амосов, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева от «Партии Роста». Об официальном старте предвыборной кампании ЗакС объявит 31 мая.

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Автор: Максим Сахаров
#губернатор #выборы #петербург #ветераны #беглов

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