Эксперт объяснил доверие ветеранов к Беглову

Общественная организация ветеранов Петербурга попросила врио главы города Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих осенью выборах губернатора. В открытом письме общественники отметили, что градоначальнику уже удалось сделать Петербург уютнее и чище, обеспечить пенсионерам бесплатный проезд на пригородных электричках, а также сохранить «Музей обороны и блокады Ленинграда» на своем исконном месте — в Соляном переулке.

«Мы считаем, что в Петербурге есть только один человек, который на деле доказал свою готовность работать в интересах горожан. Мы видим результаты Вашей работы. Мы понимаем и разделяем Ваши планы. И хотим, чтобы Вы продолжили начатое и после выборов», - возлагают надежды на Беглова ветераны.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что Беглов оправдает ожидания общественников, так как врио не склонен отвлекаться от решения насущных городских проблем, ударяясь в политику, в отличие от представителей различных партий.

«Выборы в Законодательное собрание - это выборы политиков, место для дискуссий, обсуждения различных идеологических проектов, а исполнительная власть это хозяйственная структура. Здесь важно, как человек уже себя показал в роли хозяйственника, что может предъявить будущий кандидат в части управления таким сложным хозяйством как город Петербург», - заметил эксперт.

Собеседник агентства полагает, что у заручившегося поддержкой крупной общественной организации Беглова не возникнет проблем со сбором подписей на выдвижение в качестве независимого кандидата. Ранее врио анонсировал четыре направления развития Петербурга: «Социальный город», «Комфортный город», «Открытый город» и «Умный город». Сумма обеспечения программы — рекордные для Северной Столицы четыре миллиарда рублей. Речь идет о ремонтах в школах, детских садах, укреплении крыш, открытии новых станций метро, а также администрация закупит 500 единиц снегоуборочной техники.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно закону, всем кандидатам необходимо собрать в свою поддержку от 5 до 10 процентов подписей от общего количества муниципальных депутатов. Как подсчитал горизберком Петербурга 11 июня 2014 года, кандидату в градоначальники требуются от 156 до 163 подписей не менее чем в 84 муниципальных округах (3/4 от всех округов). Списки необходимо подать в избирком со всеми документами не позднее 16 июля.

О своих планах побороться за пост ранее говорили депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский, экс-глава петербургского «Яблока» Михаил Амосов, представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева от «Партии Роста». Об официальном старте предвыборной кампании ЗакС объявит 31 мая.