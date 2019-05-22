Эксперт опроверг, что наркозависимым можно запретить выдачу кредита

Специалист Национального бюро кредитных историй опроверг миф о том, что людям с алкогольной или наркотической зависимостями можно запретить выдачу кредита по просьбе близких родственников. Об этом директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал в интервью интернет-изданию News.ru.

Среди россиян распространен слух, что в кредитной истории можно поставить отметку о том, что человеку нельзя давать кредиты. Но такую отметку в документах поставить нельзя, утверждает Волков, ведь она не предусмотрена законом. Зато в кредитную историю на основании решения суда можно внести информацию о недееспособности заемщика.

«Это популярный вопрос и заблуждение родственников, которые просят «заблокировать» кредитную историю своего близкого, имеющего некие проблемы, к примеру, с алкогольной или наркозависимостью, — рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, недееспособными заемщиками могут признать граждан, не достигших совершеннолетия: до 18 лет получить кредит практически невозможно. Исключением будет целевой займ на оплату обучения либо студенческое кредитование, при котором заемщиком чаще всего выступает взрослый опекун или родитель.

Кроме того, кредиты не могут выдаваться гражданам с определенными диагнозами по психическому здоровью. Признание недееспособности происходит только после заявления родственников или органа опеки, также медицинскую экспертизу может назначить суд.