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 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
16:04   22 Мая 2019
Весь мир

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Режим чрезвычайного положения (ЧП) был введен на острове месяц назад после серии террористических актов в храмах и отелях в католическую Пасху. Распоряжение продлить его подписал глава государства Майтрипалой Сирисеной, передают местные СМИ.

Месяц назад режим был введен для того, чтобы наделить правоохранительные органы полномочиями для обеспечения общественной безопасности.

Серия взрывов 21 апреля на Шри-Ланке унесла жизни 253 человек. Ответственность за произошедшее впоследствии на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #теракты #весь мир #режим чп #шри ланка

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