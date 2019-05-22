СК проводит обыски у депутата Народного собрания Дагестана

Следственный комитет РФ рассказал о проведении обысков у депутата народного собрания Дагестана и экс-чиновников администрации Махачкалы в рамках дела о создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проводятся обыски у ряда бывших сотрудников администрации Махачкалы и депутата Народного собрания Дагестана, который на момент махинаций с землей работал в администрации города», — заявил представитель следственного управления СК по региону.

Ранее СК РФ завел уголовное дело на руководителя Росреестра Дагестана Сафиюлу Магомедова и экспертов ведомства о создании преступной группировки. По данным следствия, она появилась в 2000 году, ее участники проводили незаконные действия с земельными участками, которые находись в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму более 370 миллионов рублей.