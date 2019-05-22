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16:05   22 Мая 2019
Россия

СК проводит обыски у депутата Народного собрания Дагестана

СК проводит обыски у депутата Народного собрания Дагестана

Следственный комитет РФ рассказал о проведении обысков у депутата народного собрания Дагестана и экс-чиновников администрации Махачкалы в рамках дела о создании организованного преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проводятся обыски у ряда бывших сотрудников администрации Махачкалы и депутата Народного собрания Дагестана, который на момент махинаций с землей работал в администрации города», — заявил представитель следственного управления СК по региону.

Ранее СК РФ завел уголовное дело на руководителя Росреестра Дагестана Сафиюлу Магомедова и экспертов ведомства о создании преступной группировки. По данным следствия, она появилась в 2000 году, ее участники проводили незаконные действия с земельными участками, которые находись в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб на сумму более 370 миллионов рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#дагестан #ск рф #обыски #депутат

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