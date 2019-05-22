Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу в среду, 22 мая, впервые прокомментировала победу дочери Микеллы Абрамовой в вокальном телевизионном шоу, выходящем на Первом канале, «Голос. Дети». По ее словам, участников проекта «втянули в какие-то игры». Алсу надеется, что «все закончится хорошо».

участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры" Кто то плохой решил проплатить ботов на миллион рублей, чтобы напакостить участникам. Дооооо — Bigbo (@BFrolov1981) 22 мая 2019 г.

В какие игры то оказались втянуты участники? Только в те, которые придумала сама семья Алсу. — Анна Сидорова (@68SidorovaAnna) 22 мая 2019 г.

"Мы всего лишь всё хотели сделать по нашему, по богатому. Заплатил и победил. А нас втянули в какие-то игры." - так она заявила? — Bart Simpson (@BARTeG_S) 22 мая 2019 г.

Мы оплатили только накрутку, к другим играм мы не причастны, заявила певица — Hujarim-po-chernomu (@Hujarpochernomu) 22 мая 2019 г.

Чуть - чуть не договорила. КЕМ так бесстыдно втянуты? Ну заговорила, так уж надо договаривать по существу: НАМИ втянута. Хотели сделать подарок от всего семейства на день рождения. Ну хоть какая-то капля совести где-нибудь бы засвербила в них, привыкших покупать все и всех. — Татьяна (@nicktan_mama) 22 мая 2019 г.

Представители шоу сообщили, что 24 мая выйдет специальный выпуск «Голос.Дети», на который также пригасили победительницу отмененного финала Микеллу Абрамову. Однако не уточнили, что именно покажут в спецвыпуске и будет ли повторное голосование.

Алсу отметила, что дочь самостоятельно решит участвовать в повторном финале «Голоса» или нет. Певица добавила, что развернутый комментарий о скандале с дочерью даст 1 июня в День защиты детей.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — сказал Алсу.

17. Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 млн. рублей. — Camarada Timur (@GalkinTheodor) 22 мая 2019 г.

Мужа пусть спросит, что это за игры. — Vitaliy G. (@vitaliy_59rus) 22 мая 2019 г.

А до этого там талант побеждал. Как и на всех конкурсах песен, плясок и красоты. — PV (@pavelvv) 22 мая 2019 г.

Российскую эстраду погубят многодетные нефтяники )) — liskin oleg (@LiskinOleg) 22 мая 2019 г.

в какие-то игры дочь втянула сама Алсу со свои мужем. Подгадили ребенку жизнь в общем. — Max Navaev (@MaxNavaev) 22 мая 2019 г.

Скандал разгорелся после того, как дочь Алсу выиграла в финале шоу «Голос.Дети», набрав слишком большой процент на голосовании. Первый канал нанял экспертов компании Group-IB, которая расследует киберпреступления и мошенничества с использованием высоких технологий, чтобы выявить автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов при выборе победителя.

Согласно первым результатам проверки, в пользу победительницы Микеллы Абрамовой с 300 телефонных номеров отправили более восьми тысяч СМС с помощью ботов. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. Первый канал аннулировал результаты шоу и назначил повторный финал.

Первый канал аннулирует результат финала шестого сезона проекта «Голос.Дети». https://t.co/d9D0afzjp3 — #ГолосДети (@voice1tv) 16 мая 2019 г.