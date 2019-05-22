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16:54   22 Мая 2019
Медиа

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу в среду, 22 мая, впервые прокомментировала победу дочери Микеллы Абрамовой в вокальном телевизионном шоу, выходящем на Первом канале, «Голос. Дети». По ее словам, участников проекта «втянули в какие-то игры». Алсу надеется, что «все закончится хорошо».

 

 

 

 

 

Представители шоу сообщили, что 24 мая выйдет специальный выпуск «Голос.Дети», на который также пригасили победительницу отмененного финала Микеллу Абрамову. Однако не уточнили, что именно покажут в спецвыпуске и будет ли повторное голосование.

Алсу отметила, что дочь самостоятельно решит участвовать в повторном финале «Голоса» или нет. Певица добавила, что развернутый комментарий о скандале с дочерью даст 1 июня в День защиты детей.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — сказал Алсу.

 

 

 

 

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Скандал разгорелся после того, как дочь Алсу выиграла в финале шоу «Голос.Дети», набрав слишком большой процент на голосовании. Первый канал нанял экспертов компании Group-IB, которая расследует киберпреступления и мошенничества с использованием высоких технологий, чтобы выявить автоматизированные рассылки или иные способы накрутки голосов при выборе победителя.

Согласно первым результатам проверки, в пользу победительницы Микеллы Абрамовой с 300 телефонных номеров отправили более восьми тысяч СМС с помощью ботов. Все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. Первый канал аннулировал результаты шоу и назначил повторный финал.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #алсу #голос.дети

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