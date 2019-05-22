Депутат Санкт-Петербургского Засобрания Вячеслав Марков заявил, что выборы губернатора Петербурга официально стартуют 31 мая, в пятницу. Об этом 22 мая сообщает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось о претендентах на пост губернатора Санкт-Петербурга. Так, интернет-газета Znak.com приводит депутата Госдумы от фракции КПРФ Владимира Бортко, лидера партии ЛДПР в Санкт-Петербурге Олега Капитанова, бывшего руководителя «Яблока» Михаила Амосова, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Надежду Тихонову (племянницу Сергея Миронова) и врио губернатора города Александр Беглов. Его участие в выборах, по мнению портала, вряд ли можно поставить под сомнение. Однако сам политик официальных заявлений по этому поводу не делал.

СМИ сообщает, что парламент также планирует внести изменения в закон о выборах муниципальных депутатов. Право назначать наблюдателей на выборы перейдет Общественной палате. Кроме этого, закон обяжет помогать инвалидам осуществлять их избирательные права.