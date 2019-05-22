Путин оценил роль профсоюзов в современном обществе

Глава государства Владимир Путин оценил роль профсоюзов в современном гражданском обществе. Он добавил, что их решения должны быть взвешенными и сбалансированными.

Речь об этом зашла на съезде Федерации независимых профсоюзов России 22 мая.

Президент отметил, что профсоюзы законодательно наделены широким спектром полномочий для защиты трудовых прав россиян.

«Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями», — сказал Путин.

Также президент отметил серьезный опыт сотрудничества профсоюзов с государством в сфере защиты прав граждан. По его словам, они являются одной из самых влиятельных сил современного гражданского общества.

«Решения наши должны быть взвешенными, сбалансированными, они не должны наносить ущерб всем составляющим движения вперед и наверх. Ну у нас-то так с вами и получается», — добавил Путин.