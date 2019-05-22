Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
15:52   22 Мая 2019
Россия

Путин оценил роль профсоюзов в современном обществе

Путин оценил роль профсоюзов в современном обществе

Глава государства Владимир Путин оценил роль профсоюзов в современном гражданском обществе. Он добавил, что их решения должны быть взвешенными и сбалансированными.

Речь об этом зашла на съезде Федерации независимых профсоюзов России 22 мая.

Президент отметил, что профсоюзы законодательно наделены широким спектром полномочий для защиты трудовых прав россиян. 

«Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникации между трудовыми коллективами и работодателями», — сказал Путин.

Также президент отметил серьезный опыт сотрудничества профсоюзов с государством в сфере защиты прав граждан. По его словам, они являются одной из самых влиятельных сил современного гражданского общества.

«Решения наши должны быть взвешенными, сбалансированными, они не должны наносить ущерб всем составляющим движения вперед и наверх. Ну у нас-то так с вами и получается», — добавил Путин.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#права #путин #профсоюзы #полтика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...