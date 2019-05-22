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15:24   22 Мая 2019
Россия

Путин призвал не препятствовать работе профсоюзов

Путин призвал не препятствовать работе профсоюзов

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 мая, в ходе выступления на съезде независимых профсоюзов РФ сообщил, что иногда собственники или администрация не только отказываются от диалога, но и даже препятствуют деятельности профессиональных союзов. По его словам, подобное самоуправство и произвол недопустимы.

«Такое нужно пресекать с участием прокуратуры», — подчеркнул президент РФ.

В съезде участвуют 698 делегатов, которые представляют более 20 миллионов членов профорганизаций и объединений работодателей, а также руководители международных профсоюзных объединений и представители органов государственной власти. 

По информации Кремля, в рамках съезда обсудят социально-экономическое положение в России, зарплату, создание высокопроизводительных рабочих мест, защиту трудящихся и социальное партнерство.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #профсоюз

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