Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО, которая длилась около 100 дней. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте РФ по правам человека.

Шестун в письме от 22 мая поблагодарил российских правозащитников и заявил, что начнет постепенно выходить из длительного отказа от еды.

«Всегда с уважением относился к их непростой деятельности», — говорится в письме, поступившем в СПЧ.

Экс-чиновник уже завершал и начинал новую голодовку, последнюю — около трех месяцев назад.

Напомним, Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. По данным следствия, все это время он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Шестуна задержали в июне минувшего года в его коттедже в поселке Большевик.

Чиновнику вменяют мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. В феврале 2019 года Шестуну предъявили новое обвинение в получении взяток на почти 10 миллионов рублей.