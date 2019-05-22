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15:37   22 Мая 2019
Россия

Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Шестун прекратил голодовку в СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО, которая длилась около 100 дней. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте РФ по правам человека.

Шестун в письме от 22 мая поблагодарил российских правозащитников и заявил, что начнет постепенно выходить из длительного отказа от еды.

«Всегда с уважением относился к их непростой деятельности», — говорится в письме, поступившем в СПЧ.

Экс-чиновник уже завершал и начинал новую голодовку, последнюю — около трех месяцев назад. 

Напомним, Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. По данным следствия, все это время он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Шестуна задержали в июне минувшего года в его коттедже в поселке Большевик.

Чиновнику вменяют мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность. В феврале 2019 года Шестуну предъявили новое обвинение в получении взяток на почти 10 миллионов рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#сизо #голодовка #спч #шестун

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