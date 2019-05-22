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15:29   22 Мая 2019
Россия

Адвокат Улюкаева не подтвердила его развод

Адвокат Улюкаева не подтвердила его развод

Адвокат экс-главы Минэкономиразвития Алексея Улюкаева Лариса Каштанова не в курсе его развода с супругой. Об этом 22 мая сообщает Агентство городских новостей «Москва». 

«Мне неизвестно, у меня такой информации нет», — передает агентство ее слова. 

Она отметила хорошее самочувствие бывшего политика. 

«Хорошо себя чувствует, насколько это возможно в данных условиях», — подчеркнула она. 

Каштанова также заявила, что у него «нет никаких поблажек», а условия содержания ничуть не отличаются от других. 

«Москва» также приводит слова источника из окружения семьи Улюкаева, который назвал информацию о разводе ложью. Собеседник агентства отметил, что Улюкаев очень любит супругу. 

«Может, кошка между ними пробежала, но развода нет», — добавил он. 

Напомним, ранее сообщалось, что Улюкаев разводится с женой. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #улюкаев #развод

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