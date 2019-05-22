Адвокат Улюкаева не подтвердила его развод
Адвокат экс-главы Минэкономиразвития Алексея Улюкаева Лариса Каштанова не в курсе его развода с супругой. Об этом 22 мая сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Мне неизвестно, у меня такой информации нет», — передает агентство ее слова.
Она отметила хорошее самочувствие бывшего политика.
«Хорошо себя чувствует, насколько это возможно в данных условиях», — подчеркнула она.
Каштанова также заявила, что у него «нет никаких поблажек», а условия содержания ничуть не отличаются от других.
«Москва» также приводит слова источника из окружения семьи Улюкаева, который назвал информацию о разводе ложью. Собеседник агентства отметил, что Улюкаев очень любит супругу.
«Может, кошка между ними пробежала, но развода нет», — добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Улюкаев разводится с женой.
Улюкаев: молодая жена Алексея Улюкаева – ровесница его сына от первого брака Читать... https://t.co/YuSasHVYCu pic.twitter.com/Mo9KQnU3Fe— NewsTUT.RU (@NewsTUT_RU) November 28, 2016