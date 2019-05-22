Путин считает, что государство обязано содействовать профсоюзам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что государство обязано содействовать профсоюзам. При этом ни о каком давлении на бизнес речи нет, подчеркнул президент на съезде Федерации независимых профсоюзов России в среду, 22 мая.

«Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий», — отметил глава государства.

По словам Путина, в Международной организации труда трудовое законодательство РФ оценивают, как одно из лучших в мире. Российский лидер добавил, что активно участвующие в разработке законов в этой сфере, должны также энергично контролировать их исполнение.