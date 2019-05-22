Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
15:19   22 Мая 2019
Россия

Матвиенко уверена, что Турция не откажется от поставок С-400

Матвиенко уверена, что Турция не откажется от поставок С-400

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Анкара не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400. Она подчеркнула, что Турция взяла на себя обязательство.

«Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательство и они не могут под давлением кого бы то ни было, уважаемого государства, не могут вести себя столь безответственно. И президент Турции не раз об этом говорил», — сказала спикер парламента.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сделка по поставкам С-400 завершена. 

Анкара неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от планов покупать российское вооружение. Первая партия ЗРК должна поступить в страну в июле. Вашингтон в свою очередь грозит санкциями и отменой продажи Турции новейших самолетов F-35. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#матвиенко #турция #вооружение #с-400

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...