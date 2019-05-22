Матвиенко уверена, что Турция не откажется от поставок С-400

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Анкара не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400. Она подчеркнула, что Турция взяла на себя обязательство.

«Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательство и они не могут под давлением кого бы то ни было, уважаемого государства, не могут вести себя столь безответственно. И президент Турции не раз об этом говорил», — сказала спикер парламента.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что сделка по поставкам С-400 завершена.

Анкара неоднократно заявляла, что не собирается отказываться от планов покупать российское вооружение. Первая партия ЗРК должна поступить в страну в июле. Вашингтон в свою очередь грозит санкциями и отменой продажи Турции новейших самолетов F-35.