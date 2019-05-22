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15:04   22 Мая 2019
Россия

Улюкаев разводится с супругой

Улюкаев разводится с супругой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев разводится с супругой. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на окружение экс-министра. 

«Супруги Улюкаевы разводятся», — приводит ТАСС слова источника. 

Как сообщает СМИ, причины расторжения брака источник не уточнил. Но известно, что развод сильно сказался на морально-психологическом состоянии бывшего политика. 

Улюкаев женат на Юлии Хряпиной, у них двое несовершеннолетних детей. Это второй брак бывшего министра. 

Напомним, Улюкаев в декабре 2017 был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Он получил взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина на сумму два миллиона долларов, на чем был пойман с поличным. 

Ранее сообщалось, что суд снял арест с имущества Улюкаева. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #улюкаев #развод

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