Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев разводится с супругой. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на окружение экс-министра.

«Супруги Улюкаевы разводятся», — приводит ТАСС слова источника.

Как сообщает СМИ, причины расторжения брака источник не уточнил. Но известно, что развод сильно сказался на морально-психологическом состоянии бывшего политика.

Улюкаев женат на Юлии Хряпиной, у них двое несовершеннолетних детей. Это второй брак бывшего министра.

Напомним, Улюкаев в декабре 2017 был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Он получил взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина на сумму два миллиона долларов, на чем был пойман с поличным.

Ранее сообщалось, что суд снял арест с имущества Улюкаева.