Главари «Ан-Нусры» делят деньги в надежде сбежать из Сирии в Европу

Полевого командира боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» убили в конфликте между главарями отрядов террористической коалиции. Абу Дуа иль-Мадриди («Мадридского») застрелили 17 мая из-за денег на финансирование бандформирований, которые не смогли поделить.

Это не первый случай, когда главари незаконных вооруженных формирований в САР конфликтуют из-за денег. Так, 18 мая стало известно, что около 150 боевиков террористической группировки «Ахрар аш-Шаркия» («Свободные люди Востока») бросили свои ряды после того, как главарь отряда Абу Хатам Шофрех украл большую сумму из денег, выданных Анкарой.

Вероятно, главари бандформирований из идлибской зоне деэскалации осознали, что Дамаск в конечном счете восстановит контроль над оккупированными территориями в провинциях Идлиб, Хама и Латакия, и пытаются обеспечить себя деньгами для безбедной жизни в Иордании, Турции или «толерантной» Европе.

Сообщалось, что в Нидерландах 20 мая арестовали одного из главарей запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» Абу Худера, живущего там с 2014 года законных основаниях. В Сирии Абу Худер возглавлял батальон «Гураба Мухасан».

Военный эксперт, главред аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с ФАН выделил два источника финансирования террористов в Сирии — внутренние за счет вымогательств и внешние, на которые приходится большая часть финансирования и поставок оружия для боевиков.

На протяжении всей войны боевики устраивают споры из-за денег из-за жадности и криминальных наклонностей, отметил эксперт.

Также эксперт предположил, почему спецслужбы в странах Евросоюза, не трогают прибывающих боевиков — чтобы не вскрывать факты поставок оружия в САР.

«Европейские спецслужбы были в курсе, что патроны и оружие с болгарских и сербских заводов закупались через различные секретные фонды ЦРУ и потом поставлялись в Саудовскую Аравию и ОАЭ для передачи в Сирию».

Боевики получают убежище в Европе и многие занимаются там политической деятельностью, как и в Турции, где недавно был замечен один из переговорщиков «Ахрар аш-Шам», рассказал Борис Рожин.