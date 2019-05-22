Список чиновников и депутатов, запомнившихся яркими выражениями вроде «государство не просило вас рожать» или «макарошки всегда стоят одинаково», пополнила депутат Ивановской областной думы, первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ Юлия Тимофеева. Ее смачное, нецензурное обращение, рифмующееся с гамадрилом, к оппоненту в комментариях в «Одноклассниках» разлетается по соцсетям и мессенджерам.

Жаркая дискуссия разразилась под постом старшего оператора котельной, бывшего однопартийца Юлии Петровны Алексея Огурцова о заброшенной могиле Героя Советского Союза Петра Крупина на фоне слов губернатора области о глубокой благодарности ветеранам и труженикам тыла.

Как это часто бывает, спор перерос в политическую плоскость. Огурцов обвинил коммунистов в пустом пиаре. Тимофеева припомнила, что его исключили из партии за «приспособленчество, глупость и ущербность». И опубликовала его фото в килте, заявив, что так может выглядеть только «педофил» . Оппонент в ответ назвал первого секретаря «овцой» и заявил, что стал пешкой в грязных выборных играх партии.

Дальше спор приобрел совсем уж непотребный вид, часть которого уже известна. Тимофеева сравнила с лицом нетрадиционной ориентации Огурцова. Огурцов улыбнулся.

«Политика Сегодня» дозвонилась до Юлии Тимофеевой. Женщина стушевалась и поспешила закончить разговор.

«Ничего не комментирую, не подтверждаю», — ответила Тимофеева на вопрос, действительно ли она писала комментарий.

Удивительно, но, спустя сутки, свои высказывания она не удалила.

Улыбнувшийся в «Одноклассниках» Алексей Огурцов уверен на 200%, что писала бывшая товарищ по партии.

«Юлии Петровне эмоциональные реакции свойственны по определению. Вы можете коллег ее поспрашивать о том, какие клички у нее есть. Я их не буду озвучивать. Они довольно неприличные все. Дама известная», — смеется Огурцов.

По его словам, для него происходящее - веселье. На вопрос, зачем же он женщину назвал обидным словом «овца», оператор котельной по профессии Огурцов ответил, что не склонен к галантности

«Почему овца?…ну…наверное, потому, что я — обычный работяга и не склонен к политесам и французской картавости».

Жаловаться на Тимофееву руководству КПРФ в области мужчина не собирается, поскольку не видит смысла.

«Это манера в ивановском отделении КПРФ такая — отмораживаться. Первый секретарь обкома Александр Бойков тоже постоянно отмораживается. Сначала обсираются, а потом говорят, что происки врагов, либо клевета. Я — человек абсолютно спокойный. Мне-то что? Я то о себе все знаю. А вы пишите, что хотите», — говорит Огурцов.

Кстати, именно свою критику в адрес Бойкова, мужчина считает одной из главных причин исключения из рядов КПРФ. Огурцов возмущался тем, что глава коммунистической фракции занимает одновременно две должности: первого секретаря горкома партии и первого секретаря обкома партии. Кстати, Александр Бойков известен своей тягой к желанию одновременно находиться в двух местах: на протяжении семи лет (с 2009 по 2016 годы) он состоял сразу в двух партиях — КПРФ и «Справедливой России».