Совфед снял с Арашукова полномочия сенатора из-за декларации о доходах

Совет Федерации 22 мая досрочно прекратил полномочия сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, подозреваемого следствием в участии в ОПГ, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Арашукова сняли из-за не поданной в срок декларации о доходах: это первый случай лишения парламентария полномочий из-за непредоставленных сведений об имуществе. Решение о снятии сенатора принято единогласно 153 сенаторами Совфеда.

«Впервые в истории происходит такое, что мы лишаем парламентария статуса за непредоставление декларации», — отметил глава комиссии Совфеда Юрий Воробьев.

Арашуков должен был сдать ежегодную декларацию в срок до 1 апреля, но находился под арестом в то время, как должен был передать соответствующие документы в СФ. Проверка специальной комиссии установила, что пребывание в СИЗО не является поводом не сдавать декларацию, а возможность отправить коллегам документацию из изолятора у сенатора была.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что комиссия ответственно подошла к изучению ситуации с декларацией Арашукова.

«Строго в соответствии с законодательством была проделана серьезная работа, потому что вопрос о досрочном прекращении полномочий требует высокой ответственности и строгого соответствия закону. В данном случае вы слышали из доклада убедительные аргументы, почему такое решение вносится», — сообщила Матвиенко.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков был задержан в зале Совета Федерации. Он обвиняется в двух убийствах, участии в ОПГ и давлении на свидетеля. Позже по подозрению в хищении газа арестовали отца сенатора, советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Следствие считает, что старший Арашуков злоупотреблял служебными связями в компании «Газпром» и назначал главами региональных отделений своих близких друзей и родственников. Ущерб от хищения газа составляет более 30 миллиардов рублей, оба обвиняемых не признают вменяемую им вину.