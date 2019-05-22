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14:54   22 Мая 2019
Весь мир

Ангела, украшавшего свод Нотр-Дама, нашли среди завалов

Ангела, украшавшего свод Нотр-Дама, нашли среди завалов

Реставраторы обнаружили одного из четырех позолоченных ангелов, которые украшали окно-розу на замковом камне свода Нотр-Дама, частично сгоревшего в середине апреля, передает Tribune de l'art. По информации газеты, скульптура «в относительно хорошем состоянии». Голова ангела сохранилась. Реставраторы надеются, что среди обломков свода и несущих конструкций обнаружат остальных ангелов.

Фигуры четырех ангелов создал в ходе реставрации собора Парижской Богоматери в 1728-29 годах французский архитектор и декоратор эпохи рококо Жермен Бофран. В первой половине XIX века архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк опускал и поднимал свод, чтобы возвести шпиль, но сохранил скульптуры.

Собор Парижской Богоматери сгорел 15 апреля. Обрушился шпиль Нотр-Дама, обгорела несущая конструкция. Однако структура собора, главные произведения искусства и реликвии уцелели. Предварительно, случившееся связали с реставрационными работами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#париж #общество #скульптура #нотр-дам

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