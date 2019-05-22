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14:41   22 Мая 2019
Россия

Поджегший Успенскую церковь в Карелии подросток оказался невменяемым

Поджегший Успенскую церковь в Карелии подросток оказался невменяемым

Следственное управление Следственного Комитета по Карелии сообщило, что 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге Успенской церкви 18-го века, признан невменяемым. В ходе проведения следственной экспертизы было выявлено, что юноша страдает психическим расстройством, он не осознает общественную опасность своих действий и не может руководить ими.

Сообщается, что дело завершили и передали в суд. Юноша будет направлен на принудительное лечение.

Напомним, что пожар произошел 10 августа 2018 года. Подросток облил стены деревянного храма легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Огонь уничтожил памятник деревянного зодчества.

Поджегший Успенскую церковь в Карелии подросток оказался невменяемым

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Автор: Ольга Шпакова
#суд #карелия #ск рф #успенская церковь

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