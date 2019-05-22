Арские казармы сносят в Казани

Арские казармы — памятник военной готики — сейчас сносят в Казани. Исторические здания, построенные в начале XX века, пытались отстоять градозащитники. Однако после истечения 90-дневного моратория решение об охранном статусе так и не приняли.

Ранее в Арских казармах находилось Казанское артиллерийское училище. В 2011 году военный вуз закрыли, а Минобороны РФ бесплатно передало земли городка республиканским властям. Они, в свою очередь, продали участок девелоперам под застройку жилого района.

Спор вокруг исторических здания в Казани длится несколько лет. Часть сооружений получила охранный статус, но почти сразу они были снесены. Позже представители властей Татарстана пообещали восстановить взятые под охрану объекты в другом месте.

Несколько месяцев назад в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия поступили просьбы от казанцев спасти исторический объект. Обращение направили после того, как подрядчик строительства Ud Group начал сносить очередное здание. Комитет взял паузу на 90 дней, чтобы решить вопрос охранного статуса зданий.

Срок истек, но никакая позиция высказана не была.

Как сообщает Царьград, в среду, 22 мая сохранившиеся здания огородили забором и начали сносить. На данный момент объекты практически разрушены, отмечает телеканал.