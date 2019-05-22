Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ своего близкого друга Ивана Баканова. Об этом 22 мая говорится на сайте главы государства.
Нынешний глава ведомства Василий Грицак и все его заместители уже подали в отставку. Если его заявление об уходе примет Рада, то исполнять обязанности руководителя СБУ будет Баканов.
Баканов родился в 1974 году. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С января 2013 года являлся руководителем ООО «Квартал 95». В декабре 2017 года стал лидером партии «Слуга народа».
Ранее Зеленский назначил главой администрации президента Андрея Богдана.