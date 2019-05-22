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14:45   22 Мая 2019
Россия

Алсу заявила, что участников шоу «Голос.Дети» втянули в «какие-то игры»

Алсу заявила, что участников шоу «Голос.Дети» втянули в «какие-то игры»

Алсу в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» высказалась по поводу скандальной победы своей дочери. 

Певица впервые прокомментировала громкую ситуацию вокруг шоу «Голос.Дети». По ее мнению, Микеллу и других участников проекта втянули в «какие-то игры». 

«Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — уверена певица. 

Отвечая на вопрос о повторном участии Микеллы в финале «Голоса», певица заявила, что это решение примет ее дочь.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — сказал она. 

Также Алсу подчеркнула, что даст развернутый комментарий 1 июня (в День защиты детей). 

Ранее Первый канал сообщал, что итоги финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» аннулированы. Поводом для этого стало расследование компании GroupIB, заявившей, что Микелла победила благодаря накрученным голосам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #алсу #микелла абрамова #голос дети

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