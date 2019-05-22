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14:18   22 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности в среду, 22 мая, началось в Бишкеке. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ. 

«Мы провели сегодня полезное заседание», — сказал Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Началось заседание СМИД ОДКБ в узком и расширенном форматах. Министры обсудят безопасность, борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. По окончании заседания главы МИД подпишут документы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #киргизия #общество #одкб

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