Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке

Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности в среду, 22 мая, началось в Бишкеке. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ.

«Мы провели сегодня полезное заседание», — сказал Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

Началось заседание СМИД ОДКБ в узком и расширенном форматах. Министры обсудят безопасность, борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. По окончании заседания главы МИД подпишут документы.