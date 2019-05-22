Заседание глав МИД ОДКБ началось в Бишкеке
Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности в среду, 22 мая, началось в Бишкеке. Российскую делегацию возглавил Сергей Лавров. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ.
«Мы провели сегодня полезное заседание», — сказал Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
Началось заседание СМИД ОДКБ в узком и расширенном форматах. Министры обсудят безопасность, борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. По окончании заседания главы МИД подпишут документы.
Об итогах заседания СМИД #ШОС ????https://t.co/jrT4QOGllN#Россия #МИД #Лавров #Бишкек #Киргизия #ОДКБ #Армения #Белоруссия #Казахстан #Таджикистан #Индия #Китай #Пакистан #Узбекистан #Афганистан #Иран #Монголия #Азербайджан #ООН #СНГ #ЕАЭС pic.twitter.com/L8yPpDzTJ1— МИД России ???????? (@MID_RF) 22 мая 2019 г.