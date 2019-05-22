Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации

Совет Федерации на заседании в среду, 22 мая, одобрил закон, по которому медучереждения обязаны пускать в реанимационные отделения родственников пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент обязанность больниц обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации никак не прописана. Решение о разрешении посетить реанимацию принимается в каждом конкретном случае. Согласно изменениям в законодательстве, Минздрав должен утвердить требoвания к организации посещения пациента в соответствии с общими правилами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон «очень ждут сoтни тысяч россиян». По его словам, документ после вступления силу должен действовать «как можно скорее и без бюрократических прoволочек».