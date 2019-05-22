Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

Следователи выясняют обстоятельства возгорания самолета Ан-2 на Ставрополье

 IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации

IFly оштрафовали на 21,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Росавиации
Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Зеленский раскритиковал президентское кресло

Зеленский раскритиковал президентское кресло
Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

Россияне обсудили слова Алсу по поводу скандала на шоу «Голос. Дети»

 Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП

Власти Шри-Ланки продлили на месяц введенный после терактов режим ЧП
14:16   22 Мая 2019
Россия

Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации

Совфед одобрил закон, разрешающий родственникам посещать пациентов в реанимации

Совет Федерации на заседании в среду, 22 мая, одобрил закон, по которому медучереждения обязаны пускать в реанимационные отделения родственников пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент обязанность больниц обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации никак не прописана. Решение о разрешении посетить реанимацию принимается в каждом конкретном случае. Согласно изменениям в законодательстве, Минздрав должен утвердить требoвания к организации посещения пациента в соответствии с общими правилами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон «очень ждут сoтни тысяч россиян». По его словам, документ после вступления силу должен действовать «как можно скорее и без бюрократических прoволочек».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#совфед #закон #реанимация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...